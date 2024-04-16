Украинцы стали активнее брать квартиры в ипотеку: где больше всего и какая средняя ставка — Finance.ua

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Украинцы стали активнее брать квартиры в ипотеку: где больше всего и какая средняя ставка

Кредит&Депозит
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Украинцы стали активнее брать квартиры в ипотеку: где больше всего и какая средняя ставка
Украинцы стали активнее брать квартиры в ипотеку: где больше всего и какая средняя ставка
Банки Украины в феврале выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн. Средняя ставка по ипотеке — 7,6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, проводимого Национальным банком Украины.
О выдаче новой ипотеки в феврале проинформировали девять банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок заключалось на вторичном рынке недвижимости.

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«Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“ (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы)», — отметили в Нацбанке.

Объем выданных ипотек

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (январем 2024 года) вырос на 17,3%, в то же время более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за февраль 2023 года).

Средняя ставка

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в феврале четвертый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Где выдали больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано в:
  • г. Киев и Киевской области — 357 договоров на общую сумму 631,4 млн грн (48,5% от общего объема);
  • Львовской (51 договор на 99,6 млн грн);
  • Одесской (46 на 71,9 млн грн);
  • Винницкой (35 на 50,9 млн грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года).

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых;
  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратной.

Как взять ипотечный кредит в Польше 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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