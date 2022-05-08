Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта — Finance.ua
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Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Сегодня 11:13Личные финансы
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Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспортаУкраинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта
Правительство запустило пилотный проект для одновременного оформления заграничного и внутреннего паспортов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кабинет Министров Украины на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
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Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.
«Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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В проекте отмечается, что целью утверждения документа является усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и минимизации времени для их получения в условиях введения и продолжения военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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