Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта — Finance.ua

Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Сегодня 11:13 — Личные финансы

Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Правительство запустило пилотный проект для одновременного оформления заграничного и внутреннего паспортов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабинет Министров Украины на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.

«Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В проекте отмечается, что целью утверждения документа является усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и минимизации времени для их получения в условиях введения и продолжения военного положения.

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