Срок действия паспорта истек: можно ли обновить его во время военного положения — Finance.ua

Срок действия паспорта истек: можно ли обновить его во время военного положения

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Срок действия паспорта истек: можно ли обновить его во время военного положения

В Государственной миграционной службе сообщили, что их подразделения проводят оформление паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины образца 1994 года по достижении 25- и 45-летнего возраста.

Отказ в принятии заявлений на предоставление указанных административных услуг не обоснован, если технические условия в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС в условиях военного положения позволяют это делать.

Кроме того, граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, на период военного положения должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие гражданство Украины или специальный статус.

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В частности, такими документами для граждан Украины являются паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или книжечки, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Для иностранцев и лиц без гражданства — это вид на постоянное жительство, вид на временное жительство, удостоверение беженца и удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите.

«У всех указанных документов есть определенный срок действия. Однако мы понимаем, что на период действия военного положения у граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус, или вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижении 25-ти и 45-летнего возраста», — отметили в ГМС.

Следовательно, было предложено, что до соответствующего нормативного урегулирования или возобновления работы ГМС в полном объеме, во время проверки документов для удостоверения личности, подтверждения гражданства Украины или специального статуса, указанные лица могут предъявлять документ, срок действия которого истек, или документ, в который своевременно не вклеена фотография, как документ, удостоверяющий личность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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