Как без паспорта ездить по Украине, и как его восстановить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Как без паспорта ездить по Украине, и как его восстановить

Сегодня 13:01Личные финансы
93
Как без паспорта ездить по Украине, и как его восстановить
Чтобы спасти жизнь, многим украинцам пришлось эвакуироваться из домов в более безопасные регионы. Однако не все успели взять с собой документы или же совсем потеряли их.
В «Дії» рассказали, что делать, если у вас нет паспорта.
Вы можете пользоваться паспортами в Дії — ID-картой или зарубежным. Они обладают такой же юридической силой, что и обычные. Цифровой паспорт можно отображать на блокпостах и полиции.
И даже использовать для пересечения границы в Польше и Молдове.
Где обновить. В ЦПАУ вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы.
В настоящее время они работают в таких областях: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.
Также паспортные услуги снова доступны в подразделениях государственной миграционной службы.
Проверить, работает ли ГМС в вашем регионе и найти контактный номер, можно по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.