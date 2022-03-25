Как без паспорта ездить по Украине, и как его восстановить — Finance.ua

Как без паспорта ездить по Украине, и как его восстановить
Сегодня 13:01 — Личные финансы
Чтобы спасти жизнь, многим украинцам пришлось эвакуироваться из домов в более безопасные регионы. Однако не все успели взять с собой документы или же совсем потеряли их.
В «Дії» рассказали, что делать, если у вас нет паспорта.
Вы можете пользоваться паспортами в Дії — ID-картой или зарубежным. Они обладают такой же юридической силой, что и обычные. Цифровой паспорт можно отображать на блокпостах и полиции.
И даже использовать для пересечения границы в Польше и Молдове.
Где обновить. В ЦПАУ вы можете получить ID-карту и загранпаспорт и восстановить утраченные документы.
В настоящее время они работают в таких областях: Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая.
Также паспортные услуги снова доступны в подразделениях государственной миграционной службы.
Проверить, работает ли ГМС в вашем регионе и найти контактный номер, можно по ссылке.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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