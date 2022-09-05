Украинцы сами будут откладывать деньги на будущую пенсию: нововведения могут заработать с 1 января 2023 года — Finance.ua

Украинцы сами будут откладывать деньги на будущую пенсию: нововведения могут заработать с 1 января 2023 года Сегодня 20:01 — Личные финансы

Украинцы сами будут откладывать деньги на будущую пенсию: нововведения могут заработать с 1 января 2023 года

Верховная Рада зарегистрировала проект закона о казначейском пенсионном плане. Так, добровольная накопительная система позволит гражданам производить дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость через Казначейство.

Об этом свидетельствует проект закона № 7722

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие законопроекта имеет целью предоставить гражданам Украины уже с 1 января 2023 года возможность формировать добровольные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительный, к их пенсиям из солидарной системы, источник пенсионных выплат. Это в определенной степени улучшит их обеспеченность в старости.

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Планируется, что учет участников казначейского пенсионного плана будет вести Минцифры. Управление активами будет осуществляться Казначейством.

Принять участие может исключительно физическое лицо, которое по состоянию на дату заключения договора не достигло 65 лет. Размер накопительного взноса определяется плательщиком накопительного взноса и не ограничен. Накопительный взнос вносится на индивидуальный пенсионный казначейский счет.

«Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Справка Finance.ua:

пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренную законом пенсию могут урезать или вовсе отменить;

Пенсионный фонд Украины разъяснил, будут ли граждане получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства;



в Украине пенсии в 2022 году проиндексируют в декабре. В результате максимальный размер выплаты увеличится на 660 грн — на него могут претендовать украинцы, имеющие полный стаж и получавшие зарплату, примерно в 7 раз выше средней.

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На пенсии По материалам:

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