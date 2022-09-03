Юрист объяснил, когда выгоднее подавать заявление на пенсию — Finance.ua

Юрист объяснил, когда выгоднее подавать заявление на пенсию Сегодня 07:56 — Личные финансы

Юрист объяснил, когда выгоднее подавать заявление на пенсию

На пенсию по возрасту в 60 лет могут выйти граждане, которые приобрели для этого необходимый страховой стаж — в этом году он составляет не менее 29 лет. О некоторых нюансах подачи заявления на назначение пенсии этой категории пенсионеров рассказали в ПФУ.

Специалисты Пенсионного фонда ответили на вопрос мужчины, которому в ноябре должно исполниться 60 лет. Он поинтересовался, когда выгоднее подавать заявление: сразу или уже в начале 2023 года.

«Для определения заработной платы, которая учитывается при исчислении пенсии, применяется средняя заработная плата в Украине, из которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения о назначении пенсии. Если средняя заработная плата, которая будет определена за 2020-2022 гг., окажется выше заработной платы, определенной за 2019-2021 гг. (10 846 грн 37 коп.), за назначением пенсии выгоднее будет обращаться в начале 2023-го. При этом следует отметить, что за назначением пенсии желательно обратиться в трехмесячный срок с даты возникновения такого права», — говорится в разъяснении.

Справка Finance.ua:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году нужно накопить 30 лет стажа. Для выхода на пенсию в 63 года требуется от 20 лет трудового стажа и от 15 до 20 лет для выхода на пенсию в 65 лет;

если человек уже почти достиг пенсионного возраста, а стажа не хватает, его можно докупить. Можно самостоятельно платить взносы, заключив договор добровольного пенсионного страхования в налоговой. Такой договор заключается не менее чем на один год. Сейчас месяц стажа стоит 1430 гривен — это размер единого социального взноса (22% от минимальной зарплаты).



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