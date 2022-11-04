Украинцы открыли 2,5 тысячи долларовых депозитов по курсу 36,6 — Finance.ua
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Украинцы открыли 2,5 тысячи долларовых депозитов по курсу 36,6

Кредит&Депозит
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Украинцы открыли 2,5 тысячи долларовых депозитов по курсу 36,6
Украинцы открыли 2,5 тысячи долларовых депозитов по курсу 36,6
С момента запуска валютных депозитов по официальному курсу Национального банка украинцы открыли 2,5 тысячи таких вкладов.
Об этом сообщил начальник управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Михаил Ребрик в интервью порталу «Минфин».
Средняя сумма вклада составляет около 3 600 долларов.
Всего на 1 ноября банки с помощью этого инструмента привлекли 9 млн дол.
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«У НБУ нет целевых показателей по привлечению банками таких депозитов. Наша цель — стабилизировать и улучшить курсовые ожидания, снизить давление на наличный курс гривны и защитить международные резервы. Поэтому для нас было важно создать линейку рабочих инструментов на разные вкусы для тех людей, которые ожидают девальвации гривны и поэтому покупают валюту», — пояснил Ребрик.
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В НБУ напомнили, что новый депозит позволяет:
  • для украинцев — бесплатно и удобно застраховать гривневые сбережения от девальвации по привлекательному курсу;
  • для НБУ — возможность улучшить ожидания, снизить давление на наличный курс и международные резервы.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк с 21 октября ввел возможность покупки безналичной иностранной валюты по официальному курсу НБУ с размещением на срочных депозитах, но по истечении срока депозита валюта должна быть продана по официальному курсу на день проведения обратной операции.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Економічна Правда
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