Украинцы могут получить паспорт в Варшаве — Finance.ua

Украинцы могут получить паспорт в Варшаве Сегодня 16:29 — Личные финансы

Украинцы могут получить паспорт в Варшаве

Представительство Государственного предприятия «Документ» приступило к оформлению паспортных документов украинцам в Варшаве.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины (ГТСУ).

«Представительство ГП „Документ“ приступило к оформлению паспортных документов гражданам Украины в Варшаве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос оформления паспортных документов за рубежом актуален для многих украинцев, вынужденно находящихся за пределами страны во время войны.

Читайте также Что делать, если потеряли документы в другой стране

«Правительство, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба хорошо осведомлены об этой проблеме. И именно для ее решения 10 июня 2022 года было принято соответствующее постановление правительства, существенно расширяющее возможности оформления паспортных документов за пределами Украины», — отметили в ГТСУ.

Нормативным актом предусмотрено, что ID-карту и/или загранпаспорт украинцы смогут оформить в размещенном за пределами Украины обособленном подразделении ГП «Документ» — в центре обслуживания граждан «Паспортный сервис».

В ГТСУ объяснили, что это важно, поскольку госпредприятие «Документ» входит в сферу управления Государственной миграционной службы и является администратором Единого государственного демографического реестра.

Читайте также Как восстановить паспорт во время войны (инструкция)

В практической плоскости вопрос реализации постановления правительства решается поэтапно.

«Пока завершаются работы по подготовке центра ГП «Документ» в Варшаве, который планируют открыть в августе 2022 года. В то же время уже сейчас находящиеся за рубежом граждане Украины могут подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов с помощью четырех программно-технических мобильных комплексов (специально обустроенные микроавтобусы), расположенных на месте будущей локации по адресу: Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City, — отметили в ГТСУ.

Мобильные комплексы работают с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов, обслуживание посетителей осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.

«Здесь граждане Украины могут оформить ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и даже воспользоваться новой услугой по оформлению обоих документов одновременно. Перечень документов для оформления паспортных документов стандартный — как и в тех „Паспортных сервисах“, которые находятся в Украине», — отмечается в сообщении.

В будущем центре ГП «Документ» планируется принимать около 500 человек в день. Все рабочие процессы будут осуществляться с использованием новейших информационных систем и технологий. Получить админуслуги ГТСУ будет возможно как по предварительной записи в электронную очередь, так и без нее.

«Учитывая особенности международной логистики во время военного положения, сроки оформления и выдачи паспортных документов будут составлять до 45 рабочих дней — в обычном режиме и до 20 рабочих дней — в срочном. Оплата услуг на мобильных комплексах будет производиться на месте — с помощью онлайн-сервиса», — уточняется в сообщении.

В частности, для этого получателям услуг необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты (оплата наличными пока недоступна).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.