Украинцы кормят около 7 млн чиновников — Федоров

Сегодня 09:35 — Казна и Политика

Вицепремьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как мы кормим чиновников и сколько их есть на самом деле в Украине, пишет grosi.znaj.ua.

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Соответствующее заявление Михаил Федоров сделал в одном из интервью, буквально ошеломив своих собеседников названным количеством. Как оказалось, из уплаченных налогов государство содержит 7 миллионов чиновников.

«Пользуясь из налогов. То есть люди, которые являются госслужащими, чиновниками, местное самоуправление. Это разные типы, скажем так, чиновников. Если очень просто. Но это около 7 миллионов человек. То есть около 7 миллионов украинцев получают заработную плату за счет людей, которые платят налоги.» — сказал Федоров.

На вопрос о том, что «это почти пятая часть населения Украины» Михаил Федоров пояснил: «Это если и детей брать до 18 лет — имею в виду, если пятая часть».

«А если брать от тех, кто может работать и зарабатывать деньги... Мы уже подтвердили уже 5 с половиной миллионов. Смотрите, в государстве никто не знает точно, сколько этих людей. Поэтому у нас есть гипотеза, что 7 миллионов.» — говорит он.

Такое количество госслужащих вызвало изумление у собеседников Михаила Федорова: «Что-то многовато». Очень возможно, что и сами украинцы даже не догадывались о такой цифре.

Справка Finance.ua:

В Украине могут частично отменить военный сбор (1,5%), взимаемый с зарплат в дополнение к налогу на доходы физлиц. От военного сбора собираются освободить военнослужащих, пограничников и полицейских

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