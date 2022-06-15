Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15% — Finance.ua
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Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15%

Сегодня 09:42Казна и Политика
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Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15%Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15%
Расходы госбюджета на содержание чиновников снизились на 10-15%.
Об этом глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила в интервью Интерфакс-Украина.
«Государственная служба проходит испытание на прочность. После двух секвестров фонды заработных плат госслужащих снизились на 10-15%. Мы ждем третьего секвестра бюджета. Время оптимизации», — сказала Алюшина.
Глава НАГС уточнила, что, несмотря на сокращение фондов, по защищенным статьям выплаты идут, но иногда задержки с зарплатой на центральном уровне на 5 дней.
«По данным отчета Ernst&Young, 13% бизнеса ушли с рынка, поскольку люди лишились всего. В то же время, государственная служба, как свидетельствует практика, остается ответственным работодателем», — подчеркнула Алюшина.
Она также рассказала, что несколько дней назад было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по направлению первого транша кредита в размере 476 млн евро на поддержку государственного управления и зарплаты государственным служащим и учителям. В целом в соглашении предусмотрено 1,5 млрд евро.
«Этих средств должно хватить до марта 2023 года», — отметила Алюшина.
По материалам: Фінансовий клуб
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