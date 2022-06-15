Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15% — Finance.ua

Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15%

Сегодня 09:42 — Казна и Политика

Фонды зарплат госслужащих снизились на 10-15%

Расходы госбюджета на содержание чиновников снизились на 10-15%.

Об этом глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

«Государственная служба проходит испытание на прочность. После двух секвестров фонды заработных плат госслужащих снизились на 10-15%. Мы ждем третьего секвестра бюджета. Время оптимизации», — сказала Алюшина.

Глава НАГС уточнила, что, несмотря на сокращение фондов, по защищенным статьям выплаты идут, но иногда задержки с зарплатой на центральном уровне на 5 дней.

«По данным отчета Ernst&Young, 13% бизнеса ушли с рынка, поскольку люди лишились всего. В то же время, государственная служба, как свидетельствует практика, остается ответственным работодателем», — подчеркнула Алюшина.

Она также рассказала, что несколько дней назад было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по направлению первого транша кредита в размере 476 млн евро на поддержку государственного управления и зарплаты государственным служащим и учителям. В целом в соглашении предусмотрено 1,5 млрд евро.

«Этих средств должно хватить до марта 2023 года», — отметила Алюшина.

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