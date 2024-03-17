Украинцы изменили отношение к коррупции из-за большой войны — Finance.ua

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Украинцы изменили отношение к коррупции из-за большой войны

Казна и Политика
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Украинцы изменили отношение к коррупции из-за большой войны
Украинцы изменили отношение к коррупции из-за большой войны, Фото: rbc.ua
В Украине до сих пор есть проявления коррупции, однако антикоррупционные институции работают и население изменило свое отношение к ней.
Об этом сообщила глава Представительства ЕС Катарина Матернова на мероприятии «Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС».
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«Война оказала либерализующее влияние на Украину, и социологические опросы это демонстрируют. Перед полномасштабным вторжением коррупция никогда не была в пятерке важнейших поводов для беспокойства у населения. Она была где-то в десятке, но никогда не в первой тройке. Сейчас она систематически занимает второе место, это второй повод после безопасности», — сказала она.
По словам главы Представительства ЕС, данные соцопросов свидетельствуют о давлении со стороны граждан и изменении ценностей у людей.
«Нет ли теперь коррупции в Украине? Конечно, в Украине есть коррупция, но сейчас есть институты, которые справляются с этим. Согласно социологическим опросам, это считается преступлением. Это больше не система», — подчеркнула посол.
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Напомним, по результатам ежемесячного опроса промышленных предприятий (#NRES) Института политических исследований и политических консультаций (ИЭИ) украинских предпринимателей больше волнуют протесты на границе, чем коррупция.
По материалам:
Укрінформ
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