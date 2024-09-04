Украинцы будут подавать меньше бумажных документов для назначения социальных выплат и пособий — Finance.ua

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Украинцы будут подавать меньше бумажных документов для назначения социальных выплат и пособий

Личные финансы
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Украинцы будут подавать меньше бумажных документов для назначения социальных выплат и пособий
Украинцы будут подавать меньше бумажных документов для назначения социальных выплат и пособий
Правительство приняло постановление, благодаря которому уменьшится объем бумажных документов, которые сейчас подают украинцы для назначения социальных выплат и пособий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
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Отмечается, что значительное количество информации, необходимой для назначения социальных выплат и пособий украинцам, уже цифровизировано и имеется в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Соответственно, появилась возможность отказаться от принятия значительного количества бумажных документов при назначении выплат и пособий. Та информация, которая уже есть в ЕИССС, будет подтягиваться из этой системы, поэтому человеку не нужно заново ее подтверждать и подавать бумажные документы.

Что это значит

Человеку, уже получавшему выплату или пособие и данные которого внесены в ЕИССС, чтобы переоформить ее (или оформить новую), достаточно будет обратиться с заявлением и предъявить документ для идентификации (например, паспорт). Остальную информацию работник органа социальной защиты сможет получить благодаря цифровым решениям.
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Если данных потенциального получателя еще нет в системе, то ему нужно будет предоставить все необходимые документы.
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«До сих пор в органах социальной защиты прорабатывали вручную миллионы заявлений. А украинцы часто вынуждены были ходить по учреждениям и стоять в очередях, чтобы собрать весь пакет документов, необходимых для назначения выплат и пособий. Отказ от бумажных копий документов, уже имеющихся в нашей электронной системе, — важный шаг для развития системы социальной защиты. Это ведь экономит время граждан, которые обращаются за поддержкой, а также специалистов, которые эту поддержку оказывают» — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Справка Finance.ua:

  • ЕИССС заработала в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину, сейчас ею пользуются во всех регионах страны, количество пользователей — специалистов социальной сферы — пересекло отметку 15 тысяч;
  • ЕИССС охватывает десятки реестров и баз данных социальной сферы, предусматривает информационные обмены с другими государственными реестрами, чтобы дать возможность человеку, нуждающемуся в социальной поддержке, обратиться за ним в любой точке Украины и не собирать бумажные справки.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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