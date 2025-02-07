Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос

7
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос
Украинцы считают, что повышение цен и экономический кризис станут самыми большими проблемами страны в течение следующих 12 месяцев. Повышения цен боятся 33% украинцев, еще 32% опрошенных волнует экономический кризис.
Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».
Согласно опросу, 27% респондентов выразили опасения об усилении обстрелов, а 25% - о возможной дальнейшей оккупации территорий.
В то же время, наибольшие негативные изменения граждане замечают в сфере экономики и политики — 80% и 62% соответственно.
Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос
Кроме того, большинство украинцев говорят об ухудшении в ряде сфер жизни за последний год:
  • в экономической (80%),
  • политической (62%) ситуации страны,
  • материальном положении семьи (60%),
  • сплоченности украинцев (55%),
  • состоянии здоровья (54%).
Опрос проводился с 20 ноября по 4 декабря 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 2000 респондентов по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также 3600 человек в девяти регионах (по 400 в каждом).
Для национальной выборки использовали случайный набор мобильных номеров среди жителей Украины от 18 лет. Максимальная погрешность — 2,2% для общей выборки и 4,9% для подвыборок в регионах.

Справка Finance.ua:

  • Согласно опросу НАПК, почти 80% населения и 76% бизнеса считают коррупцию в Украине второй среди главных проблем. На первом месте — вооруженная агрессия россии.
  • Предприниматели четвертый месяц подряд выделяют нехватку рабочей силы как одну из топ-3 проблем для ведения бизнеса, в декабре 2024 года это препятствие снова возглавило рейтинг.
  • Украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема — одна из главных на рынке труда и прогрессирует из года в год.
Чтобы сделать Finance.ua еще более полезным для читателей, мы запустили небольшой опрос. 👉🏻 Ваши ответы на несколько простых вопросов помогут нам лучше понять ваши интересы, финансовые цели и предпочтения в контенте и делать материалы максимально актуальными для вас.

Пройти опрос 🎤

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.