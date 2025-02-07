Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос Сегодня 12:03

Украинцы боятся роста цен больше, чем оккупации территорий — опрос

Украинцы считают, что повышение цен и экономический кризис станут самыми большими проблемами страны в течение следующих 12 месяцев. Повышения цен боятся 33% украинцев, еще 32% опрошенных волнует экономический кризис.

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Согласно опросу, 27% респондентов выразили опасения об усилении обстрелов, а 25% - о возможной дальнейшей оккупации территорий.

В то же время, наибольшие негативные изменения граждане замечают в сфере экономики и политики — 80% и 62% соответственно.

Кроме того, большинство украинцев говорят об ухудшении в ряде сфер жизни за последний год:

в экономической (80%),

политической (62%) ситуации страны,

материальном положении семьи (60%),

сплоченности украинцев (55%),

состоянии здоровья (54%).

Опрос проводился с 20 ноября по 4 декабря 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие 2000 респондентов по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также 3600 человек в девяти регионах (по 400 в каждом).

Для национальной выборки использовали случайный набор мобильных номеров среди жителей Украины от 18 лет. Максимальная погрешность — 2,2% для общей выборки и 4,9% для подвыборок в регионах.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу НАПК, почти 80% населения и 76% бизнеса считают коррупцию в Украине второй среди главных проблем. На первом месте — вооруженная агрессия россии.

Предприниматели четвертый месяц подряд выделяют нехватку рабочей силы как одну из топ-3 проблем для ведения бизнеса, в декабре 2024 года это препятствие снова возглавило рейтинг.

Украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема — одна из главных на рынке труда и прогрессирует из года в год.

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