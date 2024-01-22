Украинцы благодаря программе «єОселя» смогут приобрести и дачу — Finance.ua

Украинцы благодаря программе «єОселя» смогут приобрести и дачу Сегодня 17:43 — Недвижимость

Украинцы благодаря программе «єОселя» смогут приобрести и дачу

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» является большим успехом для Украины, благодаря ее расширению со временем украинцы смогут приобрести не только жилье, но и дачу.

Такое мнение высказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в эфире Украинского радио

«В течение существования украинского рынка недвижимости таких государственных программ почти не было, чтобы с таким маленьким процентом люди могли получить жилье. Хотя эти сделки на сегодняшний день трудные», — отметила специалист.

По ее словам, банки сейчас тщательно проверяют каждого клиента.

Гайдамаха отметила, что не только новое жилье подпадает под программу. «Например, по городу Киеву есть ограничение, что это жилье должно быть до 10 лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Если под 7%, то там ограничения 3 года с момента ввода дома в эксплуатацию. И здесь также возникают вопросы, что именно будет принимать банк за момент ввода в эксплуатацию. Ведь это может быть либо подключение каких-то коммуникаций, либо присвоение дому почтового адреса», — отметила она.

По словам эксперта, на сегодняшний день решение принимается по критерию, когда дом введен в эксплуатацию и появляется официальная информация о нем.

Гайдамаха рассказала, что расширение программы связано прежде всего с тем, что слишком мало квартир могут на сегодняшний день продаваться. К примеру, в Киеве с началом полномасштабного вторжения рф «приблизительно три площадки начали строиться с нуля, а остальные достраиваются», в столице огромная нехватка квадратных метров.

«Программа будет расширяться в сторону не только таунхаусов, а даже садовых домов. То есть, по программе „єОселя“ можно будет приобрести и дачу. Но условий мы пока не знаем», — отметила она.

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Эксперт также выразила убеждение, что рынок недвижимости в Украине будет процветать.

«Если в начале полномасштабного вторжения цены упали очень сильно, в городе Киеве это достигло почти 50%, то на сегодняшний день до довоенной цифры они не достигли примерно 3−5%. Если говорить о Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Запорожье, то там цены упали на 50% и пока так держатся. Но даже там совершаются сделки, люди покупают, возможно, рискуют», — заявила Гайдамаха.

Справка Finance.ua:

государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» действует с октября 2022 года;

для воинов ВСУ по контракту и силовиков, педагогов, врачей, ученых ставка составляет 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан, не имеющих в собственности жилья или планирующих увеличить его площадь, — 7%;

В прошлом году украинцы получили в рамках программы «єОселя» 5855 кредитов на 8,85 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

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