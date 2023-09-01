Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину — Арахамия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину — Арахамия

Казна и Политика
56
Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину — Арахамия
Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину — Арахамия
Украинцев, выехавших за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил народный депутат Давид Арахамия.
Арахамия отметил, что решения об экстрадиции могут быть приняты после проверки всех справок, выданных военно-врачебными комиссиями. Предварительный анализ займет несколько месяцев. Если окажется, что кто-то давал взятки за справку, то, согласно законодательству, ответственность несут обе стороны.
Читайте также
Правоохранители будут работать, чтобы легализовать доказательства и предъявлять обвинения.
«Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации», — пояснил Арахамия.
Арахамия также отметил, что дотянуться до выехавших незаконно прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но, согласно уголовному кодексу, в Украине усилилось направление международно-правовой помощи.
Читайте также
«Дотянуться до этих людей прямо сейчас нет возможности. Однако, согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу, у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи, и из любой страны миры, кроме россии, наши правоохранители могут делать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность», — сказал Арахамия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.