Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину — Арахамия Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на родину — Арахамия

Украинцев, выехавших за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил народный депутат Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что решения об экстрадиции могут быть приняты после проверки всех справок, выданных военно-врачебными комиссиями. Предварительный анализ займет несколько месяцев. Если окажется, что кто-то давал взятки за справку, то, согласно законодательству, ответственность несут обе стороны.

Правоохранители будут работать, чтобы легализовать доказательства и предъявлять обвинения.

«Что будет с людьми, которые это делали? Они будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации», — пояснил Арахамия.

Арахамия также отметил, что дотянуться до выехавших незаконно прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, но, согласно уголовному кодексу, в Украине усилилось направление международно-правовой помощи.

Читайте также Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

«Дотянуться до этих людей прямо сейчас нет возможности. Однако, согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу, у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи, и из любой страны миры, кроме россии, наши правоохранители могут делать запросы на экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность», — сказал Арахамия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.