Украинцам заплатят за разрушенное войной жилье: у Зеленского разъяснили механизм — Finance.ua

Украинцам заплатят за разрушенное войной жилье: у Зеленского разъяснили механизм

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Украинцам заплатят за разрушенное войной жилье: у Зеленского разъяснили механизм

После фиксации украинцами разрушений домов и повреждений имущества запускается механизм компенсации такого ущерба. Он включает в себя работу специальных комиссий, в том числе на местах разрушений. А владельцам недвижимости следует учитывать, что придется подать заявление.

О механизме рассказал на брифинге 17 июня заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Сейчас очень актуальным вопросом для многих украинцев является фиксация разрушений и возмещения ущерба за поврежденное войной имущество», — отметил Тимошенко.

Первый шаг — это подача заявления. Владелец поврежденного или разрушенного дома может самостоятельно оформить обращение через «Дія» (на портале или в приложении). А если такой возможности нет, заявление можно подать через ЦПАУ или нотариуса.

«Если вы уже подали заявление о повреждении имущества в „Дія“, его не нужно дублировать в ЦПАУ... Подать заявление можно независимо от того, где вы находитесь. Это касается как физических, так и юридических лиц», — пояснил Тимошенко.

Далее органы местного самоуправления образуют специальные комиссии по осмотру поврежденного имущества. В их состав входят специалисты с высшим образованием в сфере «Строительство и архитектура» и уполномоченные представители владельца или балансодержателя объекта.

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Такая комиссия должна составить акт обследования жилья. В документе должно содержаться заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Возможность создания таких актов к середине июля появится в приложении «Дія». Заявление по каждому объекту будет вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

«Перед выездом на объект проведения обследования комиссия информирует владельца о дате и времени проверки. На деоккупированных территориях в большинстве органов местного самоуправления комиссии уже проводят осмотры», — рассказал Тимошенко.

Важный нюанс: если комиссия уже сформировала акт, это ни в коем случае не исключает необходимости подачи заявления через «Дія» или ЦПАУ. Именно заявление будет являться основанием для компенсации.

«Заявление о преступлении в ЕРДР (фиксируется полицией) по поводу повреждения имущества — это отдельная процедура. Отсутствие такого заявления не будет основанием для невыплаты. Но граждане Украины могут воспользоваться своим правом и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении в связи с причинением вреда из-за вооруженной агрессии российской федерации», — добавил Тимошенко.

Механизм компенсаций касается и тех, кто восстановил жилье за свой счет. Если человек не хочет ждать приезда госкомиссии на место разрушений, он может заказать обследование повреждений частной компанией. В таком случае средства, израсходованные на проведение комиссии, не будут компенсированы.

Расходы на ремонт подлежат компенсации. Для этого необходимо предоставить письменное уведомление о начале работ. Документ подается в органы местного самоуправления или военную администрацию. Также после завершения обследования необходимо предоставить копию отчета об обследовании.

«Порядок получения компенсации будет определен отдельным законом. Как только он будет принят и определен механизм выплат — будем информировать дополнительно», — отметил Тимошенко.

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