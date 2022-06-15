Около 500 тыс. украинцев стоят в разных очередях на получение жилья, — Шуляк — Finance.ua
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Около 500 тыс. украинцев стоят в разных очередях на получение жилья, — Шуляк

Сегодня 16:11Личные финансы
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Около 500 тыс. украинцев стоят в разных очередях на получение жилья, — ШулякОколо 500 тыс. украинцев стоят в разных очередях на получение жилья, — Шуляк
С начала полномасштабного наступления в Украине зафиксировано 14 миллионов квадратных метров разрушенного жилья. Еще 35 квадратных метров — повреждено.
Об этом сообщила заместитель председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
По ее данным, больше всего пострадали Донецкая, Харьковская и Киевская области.
Всего сейчас 498 тысяч украинцев стоят в разных очередях на получение жилья. Около 50 тысяч — военные.
«Мы сегодня уделяем этим людям особое внимание, ведь именно от них зависит наше будущее», — отметила Шуляк.
Депутат добавила, что сегодня 350 тысяч семей живут в общежитиях и коммунальных квартирах. Также зафиксировано, что около 700 тысяч семей арендуют жилье. По ее словам, эта цифра занижена, ведь рынок аренды остается «в тени».

Как подать заявку на возмещение за разрушенное жилье

Заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко отметил, что подать заявку на возмещение ущерба за разрушенное во время войны жилье можно в приложении Дія. Сделать это может лицо, на которое оформлено жилье. Если владелец квартиры погиб, правительство предлагает и другие процедуры вхождения в право собственности.
Пошаговый алгоритм подачи заявки:
  • скачать приложение «Дія», или зайти на соответствующий портал;
  • заполнить соответствующую форму: внести все необходимые данные;
  • отправить заявку по электронной почте, через приложение «Дія» или портал «Дія» и ждать, пока с вами свяжутся представители ЦПАУ.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам: Build Portal
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