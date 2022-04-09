Украинцам произведут перерасчет пенсий с 1 апреля: кто получит — Finance.ua
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Украинцам произведут перерасчет пенсий с 1 апреля: кто получит

Сегодня 14:00Личные финансы
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Украинцам произведут перерасчет пенсий с 1 апреля: кто получит
О перерасчете пенсий работающим пенсионерам сообщили в Бесплатной правовой помощи.
Пенсионеры, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, имеют право на перерасчет пенсии.
В последнее время приобретает популярность осуществление такого перерасчета автоматическим (без обращения пенсионера) способом.
Указанный перерасчет производится ежегодно с 1 апреля лицам, которые приобрели 24 месяца страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета пенсии) по состоянию на февраль месяц года, в котором производится перерасчет.
Такой перерасчет производится на наиболее выгодных условиях, то есть либо с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии, либо с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии.
С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной плате в реестр застрахованных лиц, в 2022 году автоматический перерасчет, как и в предыдущем году, будет производиться ориентировочно в июне с проведением соответствующей доплаты с 1 апреля.
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Вместе с тем, перерасчет пенсий работающим пенсионерам может производиться и на основании поданного заявления в органы Пенсионного фонда, исходя из того, когда наступило право на такой перерасчет, то есть в каждом конкретном случае, в зависимости от того, когда приобретено 24 месяца страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии.
Так, перерасчет производится с 1 числа месяца, в котором поступило обращение, если заявление с необходимыми документами подано до 15 числа включительно, а с 1 числа следующего месяца, если оно подано после 15 числа.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил постановление о перерасчете пенсий лицам, уволенным из разведывательных органов. Пенсии бывшим разведчикам повысят с 1 августа 2021 года.
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По материалам: Finance.ua
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