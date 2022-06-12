Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье: как это будет работать — Finance.ua

Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье: как это будет работать

Сегодня 13:01 — Личные финансы

Украинцам обещают списать кредиты за разрушенное жилье: как это будет работать

В парламенте хотят лишить украинцев, которые в результате боевых действий потеряли жилье или автомобиль, кредитного бремени за уничтоженное имущество. О такой законодательной инициативе накануне сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Нардеп в комментарии Фактам ICTV рассказал детали законопроекта, который уже в этот понедельник обещают зарегистрировать в парламенте.

Авторы предлагают списать кредиты заемщиков, имеющих единственное жилье, взятое в кредит. Сумма этого займа будет компенсирована государством соответствующему банку после войны.

Гетманцев рассказал, что если у человека есть несколько квартир в кредите, а какая-то из них полностью разрушена, тогда целесообразно заморозить эти кредиты до конца войны, а уже после победы разбираться, что с ними делать.

Механизм может быть применен к заемщикам, которые до 24 февраля не имели задолженностей по этому кредиту. Согласно законопроекту будут списываться или замораживаться и тело кредита, и начисленные проценты. Если человек потерял кредитное имущество на оккупированной территории, механизм такой же.

«Если человек имеет квартиру на оккупированных территориях и не может по объективным причинам предоставить документы о списании обязательств, в этом случае мы предлагаем заморозить кредит и предоставить возможность списать его тогда, когда человек подаст соответствующие документы. Такая же процедура действует и в отношении машин», — объяснил Даниил Гетманцев.

Нардеп добавил, что государство покроет только остаток кредита, не будет никаких возвратов и перерасчетов. То есть то, что человек заплатил банку до войны, к сожалению, ему никто не вернет. Факт разрушения или уничтожения владелец должен подтвердить. Порядок подачи документов будет аналогичным, как и для получения компенсаций за разрушенное жилье. По словам Гетманцева, нормы законопроекта будут распространяться на все институции, кредитующие жилье. То есть и на ссуды от застройщиков на первичную недвижимость.

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В Верховной Раде есть еще один альтернативный законопроект о списании кредитов от нардепа Дмитрия Разумкова. Авторы предлагают полностью списать выплаты с кредитов (тело, штрафы, проценты) на недвижимое имущество и транспорт, которые были утрачены в результате боевых действий или остались на оккупированной территории. Аналогичная норма касается ипотек на уничтоженное или оставленное на оккупированной территории имущество.

Неоднозначно эти инициативы воспринимаются украинскими банками. Руководитель Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова пояснила, что решение простить всем кредиты станет финансовым бременем для банковских учреждений, почти четыре месяца стойко преодолевающих все вызовы военного времени. Если заемщики не будут платить кредиты и проценты, то банки не смогут платить проценты по депозитам украинцев. А государство накануне прогарантировало 100% возмещение вкладов. По мнению банкиров, массовое списание долгов затормозит ипотеку в Украине в будущем, когда начнется восстановление.

«Банковская система — это кровеносная система всей экономики, поэтому нельзя положить все убытки только на одну сторону. Мы сейчас обсуждаем альтернативный механизм. Предлагаем привлечь механизм государственных облигаций: человек на свой банковский счет будет получать до 10% суммы возмещения за разрушенное имущество, а остальное — государственными облигациями разной срочности. Человек сможет ими покрыть остаток кредита. Такой механизм наиболее сбалансирован сейчас», — пояснила Елена Коробкова.

Банкиры подчеркивают, что ситуацию с кредитами за утраченное имущество следует решать. Однако они ждут конкретных механизмов от государства, которые не навредят банковскому сектору. Украинцев, которые в результате боевых действий потеряли кредитное имущество, призывают не ждать и обращаться в банки, объяснять ситуацию. Банки сейчас пытаются идти на встречу заемщикам — замораживать кредиты или реструктуризировать долг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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