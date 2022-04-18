Украина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕС — Finance.ua
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Украина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕС

Сегодня 11:49Казна и Политика
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Украина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕСУкраина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕС
Опросник, необходимый для получения Украиной статуса кандидата в ЕС, уже полностью заполнен.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.
«Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен, поэтому дальше будет мяч на стороне Европейской комиссии, она будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства, без такой рекомендации никто нас в ЕС не примет, мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы предоставили Европейской комиссии. рекомендация будет положительная, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС», — заявил Жовква.
Заместитель руководителя ОП добавил, что Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.
«А дальше должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

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По материалам: Корреспондент.net
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