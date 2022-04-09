Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні — Finance.ua
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Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні

Вчора 19:01Казна та Політика
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Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червніУряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні
Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що України може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу в червні.
Про це Стефанішина розповіла у суботу в Twitter.
«Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже зробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні», — написала Стефанішина.
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Віцепрем’єрка додала, що статус кандидата є частиною «нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України».
Очікування Стефанішиної пов’язане з тим, що у червні заплановане проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалене рішення.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.
Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.
За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, опитувальник, який отримала Україна, суттєво менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.
«Коли ми укладали угоду про асоціацію, або коли приєднувалися до системи ENTSO-E, ми надавали Єврокомісії інформацію щодо того, що відбувається в Україні, в якому стані економіка, енергетика у випадку ENTSO-E, тому нам залишилося подати до Європейської комісії лише приблизно 30% такої інформації», — сказав Жовква.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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