Украина заняла второе место в мировом рейтинге благотворительности — Finance.ua
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Украина заняла второе место в мировом рейтинге благотворительности

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Украина заняла второе место в мировом рейтинге благотворительности
Украина заняла второе место в мировом рейтинге благотворительности
Украина заняла второе место во Всемирном рейтинге благотворительности. Лидером топа шестой год подряд становится Индонезия. Об этом сообщает британская организация CAF.
По данным CAF, Украина набрала 13 очков с 2022 года, и ее сравнивают с «настоящим альпинистом». Ведь в прошлом году Украина заняла 10-ю позицию рейтинга.
Отмечается, что среди взрослых украинцев 78% помогают незнакомцам, 70% донатят и 37% волонтерят.
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Баллы в рейтинге рассчитываются на основе среднего значения ответов каждой страны. Самый высокий балл (из 100) свидетельствует о том, что большинство населения занимается благотворительностью.
В целом глобальный мировой индекс благотворительности составляет 39, что лишь на один пункт ниже максимального показателя, зафиксированного в 2021 году.
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Результаты показывают, что наблюдавшийся во время пандемии рост глобальных пожертвований в целом сохранился.
Согласно исследованию, 72% населения мира поддерживали других, что составляет 4,2 млрд человек.

Десятка самых щедрых стран мира

  1. Индонезия;
  2. Украина;
  3. Кения;
  4. Либерия;
  5. США;
  6. Мьянма;
  7. Кувейт;
  8. Канада;
  9. Нигерия;
  10. Новая Зеландия.
В то же время отмечается, что россия не вошла даже в первую сотню рейтинга, заняв 102-е место. Последней (142) стала Польша.

Справка Finance.ua:

  • за девять месяцев 2023 украинцы задонатили в крупнейшие фонды 12,5 млрд грн;
  • больше всего донатов за этот период собрала платформа United24 — 7,94 млрд грн или 63% от общего объема. Почти четверть средств — чуть более 3 млрд грн — получил фонд «Вернись живым», еще около 1,5 млрд грн (12%) поступило в фонд Сергея Притулы.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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