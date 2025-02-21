Украина заняла четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов — Минцифры Сегодня 16:16

Украина заняла четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов — Минцифры

Украина заняла четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов, согласно отчету European Startup Nations Alliance за 2024 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Рейтинг оценивает, как эффективно страны создают условия для развития и масштабирования технологических компаний.

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«Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024-го — и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%», — отмечают в Минцифры.

Украина набрала максимум баллов за внедрение следующих стандартов:

Скорость создания бизнеса онлайн. Открыть бизнес в считаные минуты — уже не мечта, а реальность благодаря Дії. Доступ к финансированию. Украинский фонд стартапов признан образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на сумму 423 млн для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций. Доступность цифровых госуслуг. В Минцифры говорят, что в Украине создаются самые удобные способы для ведения бизнеса онлайн, чтобы украинцы забывали об очередях и куче бумаг. С цифровизацией все удобно и прозрачно. Опционы и благоприятные налоги. В Украине действует правовое и налоговое пространство для технологических компаний «Дія.City». Среди многих преимуществ резидентам доступны инструменты для привлечения инвестиций.

«Цифровое государство еще раз доказывает эффективность в международных рейтингах и укрепляет лидерские позиции на мировой арене инноваций. Продолжаем поддерживать стартапы через Украинский фонд стартапов и создавать еще больше возможностей для развития», — подытожили в Минцифры.

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