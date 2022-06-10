Украина ведет предварительные переговоры с МВФ по новой программе — Finance.ua
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Украина ведет предварительные переговоры с МВФ по новой программе

Сегодня 16:10Казна и Политика
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Украина ведет предварительные переговоры с МВФ по новой программеУкраина ведет предварительные переговоры с МВФ по новой программе
Украина уже начала предварительные переговоры с Международным валютным фондом о новом пакете помощи, но разработка программы будет непростой.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Bloomberg Radio.
«Сейчас мы проводим предварительную дискуссию с командой МВФ, чтобы иметь новую программу, потому что она нам очень нужна. Сейчас мы решаем, на какой основе можно подготовить, потому что нам и команде МВФ очень непросто подготовить сверхсложную макрофинансовую структуру, макрофинансовый прогноз до конца этого года», — сказал Марченко.
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Министерство финансов считает международную помощь основным источником финансирования нарастающего бюджетного разрыва. По словам Марченко, Киев ожидает получить от западных партнеров 4,8 млрд долларов, что в три раза больше, чем в прошлом месяце, но все равно меньше месячной потребности в 5 млрд долларов.
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Также в интервью Марченко предположил, что ситуация со ставками для привлечения средств по продаже военных облигаций может измениться — вопреки предыдущему заявлению о том, что ставка останется фиксированной в 11% годовых, несмотря на повышение учетной ставки НБУ.
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — сказал он. «Мы не полностью независимы, поэтому будем искать разные сценарии».
После того, как на аукционе на прошлой неделе военные облигации вызвали наименьший интерес, Марченко заявил, что правительство готово полагаться на два других источника финансирования, чтобы наполнить бюджет: международную помощь и помощь государственных банков.
По материалам: Економічна Правда
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