Глава Нацбанка: «Пора начать обсуждение новой программы с МВФ» — Finance.ua

Глава Нацбанка: «Пора начать обсуждение новой программы с МВФ»

Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом.

Об этом он заявил в ходе монетарного брифинга НБУ.

«Я хотел бы отметить, что, по нашему мнению, именно сейчас пора начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом. Как всегда, в фокусе программы должна быть макрофинансовая стабильность и устойчивость государственных финансов», — рассказал Шевченко.

Он отметил, что сейчас счет в МВФ является одним из административных инструментов, используемых для получения международной помощи.

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«Это не часть программы — это финансовый инструмент, с помощью которого Украина получает деньги от международных партнеров», — подчеркнул Шевченко. Он добавил, что сейчас уже есть страны, которые приняли решение о передаче Украине части своих специальных прав заимствования (СПЗ), и есть часть стран, где это еще обсуждается.

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