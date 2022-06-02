Глава Нацбанка: «Пора начать обсуждение новой программы с МВФ» — Finance.ua
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Глава Нацбанка: «Пора начать обсуждение новой программы с МВФ»

Сегодня 16:33Казна и Политика
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Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что сейчас самое время начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом.
Об этом он заявил в ходе монетарного брифинга НБУ.
«Я хотел бы отметить, что, по нашему мнению, именно сейчас пора начать обсуждение новой программы с Международным валютным фондом. Как всегда, в фокусе программы должна быть макрофинансовая стабильность и устойчивость государственных финансов», — рассказал Шевченко.
Он отметил, что сейчас счет в МВФ является одним из административных инструментов, используемых для получения международной помощи.
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«Это не часть программы — это финансовый инструмент, с помощью которого Украина получает деньги от международных партнеров», — подчеркнул Шевченко. Он добавил, что сейчас уже есть страны, которые приняли решение о передаче Украине части своих специальных прав заимствования (СПЗ), и есть часть стран, где это еще обсуждается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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