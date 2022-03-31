Украина ведет переговоры о более чем €6 миллиардах международной помощи — Марченко — Finance.ua
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Украина ведет переговоры о более чем €6 миллиардах международной помощи — Марченко

Сегодня 08:07Казна и Политика
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Украина ведет переговоры о более чем €6 миллиардах международной помощи — МарченкоУкраина ведет переговоры о более чем €6 миллиардах международной помощи — Марченко
Министерство финансов ведет переговоры с иностранными партнерами о международной помощи для Украины на сумму более 6 млрд евро.
Об этом на брифинге «Обеспечение стабильности государственной финансовой и бюджетной политики в условиях военного положения» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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«80% своего времени наша команда проводит в коммуникациях с нашими международными партнерами с тем, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование расходов бюджета. На сегодняшний день в переговорах с партнерами речь идет о суммах более 6 млрд евро. В бюджет Украины уже получено более 3,3 млрд евро на счета Казначейства», — сказал Марченко.
Он также напомнил, что с начала войны открыто 6 специальных благотворительных счетов в Национальном банке Украины.

Как помочь украинской армии

«Отдельно хотел бы отметить счет в поддержку армии, на котором за все время аккумулировано 13 млрд грн, и счет для гуманитарных нужд, на котором собрано 328 млн грн. Хочу поблагодарить всех небезразличных граждан, как украинцев, так и иностранцев, приобщившихся к их наполнению», — подчеркнул министр финансов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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