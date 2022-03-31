«80% своего времени наша команда проводит в коммуникациях с нашими международными партнерами с тем, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование расходов бюджета. На сегодняшний день в переговорах с партнерами речь идет о суммах более 6 млрд евро. В бюджет Украины уже получено более 3,3 млрд евро на счета Казначейства», — сказал Марченко.
Он также напомнил, что с начала войны открыто 6 специальных благотворительных счетов в Национальном банке Украины.
«Отдельно хотел бы отметить счет в поддержку армии, на котором за все время аккумулировано 13 млрд грн, и счет для гуманитарных нужд, на котором собрано 328 млн грн. Хочу поблагодарить всех небезразличных граждан, как украинцев, так и иностранцев, приобщившихся к их наполнению», — подчеркнул министр финансов.