Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам — Finance.ua

Норвегия заявила о выделении 200 млн крон или 20 млн евро, которые должны пойти на поддержку способности органов власти в Украине выплачивать заработные платы медикам, педагогам и другим бюджетникам, а также на пенсии и социальные выплаты.
Деньги поступят в рамках экстренного финансирования по программе Всемирного банка.
Напомним, Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сократило и будет в дальнейшем сокращать расходы государственного бюджета, но будет продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью.