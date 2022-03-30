Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам — Finance.ua

Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам

Сегодня 16:39 — Казна и Политика

Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам, inlviv.in.ua

Норвежское правительство заявило о выделении Украине 200 млн крон или 20 млн евро в эквиваленте для выплат заработных плат и пенсий.

Об этом сделало заявление правительство Норвегии.

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Норвегия заявила о выделении 200 млн крон или 20 млн евро, которые должны пойти на поддержку способности органов власти в Украине выплачивать заработные платы медикам, педагогам и другим бюджетникам, а также на пенсии и социальные выплаты.

Деньги поступят в рамках экстренного финансирования по программе Всемирного банка.

Напомним, Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сократило и будет в дальнейшем сокращать расходы государственного бюджета, но будет продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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