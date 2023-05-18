Украина с начала года получила 17 млрд долларов помощи: какие страны предоставили больше всего — Finance.ua

Украина с начала года получила 17 млрд долларов помощи: какие страны предоставили больше всего Сегодня 09:04

Украина с начала года получила 17 млрд долларов помощи: какие страны предоставили больше всего

По состоянию на 17 мая общий объем финансирования государственного бюджета Украины составил 841,6 млрд гривен (23 млрд долларов). Из них 6,1 млрд долларов было получено за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина

По данным министерства, иностранные партнеры выделили с начала года 16,9 млрд долларов.

Из них ЕС выделил 6,5 млрд долларов, США — 4,75 млрд долларов, МВФ — 2,7 млрд долларов, Канада — 1,75 млрд долларов.

Кроме того, Всемирный банк выделил 505 млн долларов, Великобритания — 498 млн долларов, Германия — 52 млн долларов, Испания — 50 млн долларов.

Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

Справка Finance.ua:

по данным Европейского банка реструктуризации и развития, быстрое восстановление Украины после завершения войны потребует дополнительных инвестиций в размере около $50 миллиардов в год за счет притока иностранного капитала, в том числе частного;

свои подсчеты озвучили и в общественной организации Transparency International Ukraine — эксперты утверждают, что на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это может уйти от 5 до 10 лет и даже более;



при этом ООН в своем докладе отметила, что Украине понадобится 411 млрд долларов для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии.

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