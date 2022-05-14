Украина предлагает G7 создать организацию стран - экспортеров зерна — Finance.ua

Украина предлагает G7 создать организацию стран - экспортеров зерна

Сегодня 11:35

Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран — экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский заявил на открытии конференции министров сельского хозяйства G7 в Штутгарте, сообщает пресс-служба Минагро.

«Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур», — рассказал Сольский. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке.

Поэтому Сольский предложил обсудить создание влиятельной организации основных стран — экспортеров зерновых в мире, которая реагировала бы на угрозы продовольственной безопасности, в частности со стороны рф. Эта организация по предложению Украины установит предельные объемы экспорта зерновых для стабилизации цен и прогнозируемости рынка.

Кроме того, страны-экспортеры смогут разработать механизм направления чрезмерных остатков с/х продукции на нужды «зеленого» сектора экономики, применить общие ограничения по поводу недружественных действий импортеров (прежде всего заградительных мер третьих стран на импорт продуктов переработки).

В части принципов работы организации отмечается, что остатки зерна, законтрактованные третьими странами, должны храниться преимущественно в странах-производителях.

«В ближайшие дни министры сельского хозяйства G7 должны наработать совместные устойчивые решения, которые позволят обеспечить глобальную продовольственную безопасность и создать стабильную экономическую основу для фермеров», — сообщили в министерстве.

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