Украина попросит отсрочку по внешним долгам — FT Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Украина попросит отсрочку по внешним долгам — FT

Министерство финансов Украины в среду, 20 июля, попросит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплаты долга.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего иностранного суверенного долга, поскольку правительство стремится сохранить наличные деньги для затяжной войны с россией.

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Кабмин подписал запрос о двухлетнем моратории на погашение непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд. Изменение сроков будет равносильно украинскому дефолту.

FT отмечает, что этот шаг будет означать разворот для Киева — с начала полномасштабного вторжения Украина настаивала на полном выполнении своих обязательств, чтобы сохранить доверие международных инвесторов и доступ к рынку, несмотря на давление со стороны некоторых официальных кредиторов с требованием отсрочить платежи.

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Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

По словам собеседников издания, правительство также отложило и выплаты по выпущенным в 2015 году ВВП-варантам. Также сообщается, что условия выплат по варрантам могут измениться.

Ранее предполагалось, что до 2025 года максимальный размер выплат этого инструмента ограничивался 1% ВВП, а после — с учетом темпов роста экономики. Однако решением правительства размер выплат могут ограничить до 0,5% ВВП до конца 2027 года.

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УНІАН По материалам:

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