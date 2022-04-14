Украина получит в кредит 500 млн канадских долларов — Finance.ua

Украина получит в кредит 500 млн канадских долларов

Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Украина получит в кредит 500 млн канадских долларов

Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине кредита на сумму 500 млн канадских долларов (около $400 млн).

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Указано, что кредит будет предоставлен на льготных условиях со сроком погашения 10 лет.

Как отметил Марченко, такое решение — «не только своевременный вклад в поддержку финансовой стабильности Украины, но и помощь, которая приближает победу Украины над агрессором».

В Минфине заверили, что средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.

Ранее сообщалось, что Канада ужесточит финансовую поддержку Украины. В канадском бюджете на 2022-23 годы предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики.

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