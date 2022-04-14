Украина получит в кредит 500 млн канадских долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украина получит в кредит 500 млн канадских долларов

Сегодня 11:12Казна и Политика
47
Украина получит в кредит 500 млн канадских долларовУкраина получит в кредит 500 млн канадских долларов
Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине кредита на сумму 500 млн канадских долларов (около $400 млн).
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Указано, что кредит будет предоставлен на льготных условиях со сроком погашения 10 лет.
Как отметил Марченко, такое решение — «не только своевременный вклад в поддержку финансовой стабильности Украины, но и помощь, которая приближает победу Украины над агрессором».
В Минфине заверили, что средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.
Ранее сообщалось, что Канада ужесточит финансовую поддержку Украины. В канадском бюджете на 2022-23 годы предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.