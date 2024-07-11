Украина получит транш с активов рф в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы — Умеров — Finance.ua
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Украина получит транш с активов рф в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы — Умеров

Казна и Политика
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Украина получит транш с активов рф в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы — Умеров
Украина получит транш с активов рф в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы — Умеров
Украина получит первый транш с доходов от замороженных активов россии в размере 1,4−1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Умеров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне.
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«Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов рф. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов россии в Ukraine Assistance Fund, являющийся частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины», — отметил министр.
По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5−3 млрд евро ежегодно.
Первый транш в размере 1,4−1,5 млрд евро станет доступен в начале августа 2024 года.
ЕС и Украина договорились, что первый транш будет израсходован по трем направлениям:
  • боеприпасы;
  • средства ПВО;
  • поддержка украинских производителей.
«Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года. Эти решения чрезвычайно важны для укрепления нашей обороноспособности и поддержки украинских производителей», — добавил Умеров.
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Напомним, что недавно в Евросоюзе одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.
США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Лидеры G7 на саммите в Италии в июне поддержали это предложение.
По материалам:
РБК-Україна
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