Украина получит транш с активов рф в августе. Он пойдет на ПВО и боеприпасы — Умеров
Украина получит первый транш с доходов от замороженных активов россии в размере 1,4−1,5 млрд евро в начале августа 2024 года.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Умеров встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне.
Читайте также
«Хочу поблагодарить ЕС за важное решение по использованию доходов с замороженных активов рф. 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% процентов от замороженных активов россии в Ukraine Assistance Fund, являющийся частью European Peace Facility. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины», — отметил министр.
По его словам, общая сумма процентов будет составлять 2,5−3 млрд евро ежегодно.
Первый транш в размере 1,4−1,5 млрд евро станет доступен в начале августа 2024 года.
ЕС и Украина договорились, что первый транш будет израсходован по трем направлениям:
- боеприпасы;
- средства ПВО;
- поддержка украинских производителей.
«Важно отметить, что профинансированные ЕС товары должны быть поставлены Украине до конца 2024 года. Эти решения чрезвычайно важны для укрепления нашей обороноспособности и поддержки украинских производителей», — добавил Умеров.
Напомним, что недавно в Евросоюзе одобрили передачу прибыли от замороженных российских активов Украине.
США предложили выделить Украине кредит в размере 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов. Лидеры G7 на саммите в Италии в июне поддержали это предложение.
Поделиться новостью