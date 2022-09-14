Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ — Finance.ua
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Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ

Казна и Политика
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Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ
Украина получит дополнительные 1,4 миллиарда долларов от МВФ
Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд долларов в рамках программы экстренного финансирования.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.
«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки», — написал Зеленский. «Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины».
Как рассказал заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, во вторник состоялась неформальная встреча Фонда по разблокированию новой программы экстренного финансирования (Rapid financing instrument, RFI).
«Я не могу сказать наверняка, но это разблокирует Украине дополнительные 1,4 млрд долларов в течение следующего месяца», — отметил он и уточнил, что утверждение должно состояться в конце сентября. После согласования программы понадобится еще 10 дней, чтобы поступили средства.

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд ищет способы предоставления экстренного финансирования странам, столкнувшимся с потрясениями цен на продовольствие, вызванными войной в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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