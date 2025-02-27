Украина получит 700 миллионов евро на оборудование для разминирования — Finance.ua

Украина получит 700 миллионов евро на оборудование для разминирования Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Украина получит 700 миллионов евро на оборудование для разминирования

Коалиция по разминированию выделит Украине €700 млн до 2034 года на оборудование для разминирования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Долгосрочный план развития потенциала Украины по разминированию на 2024−2034 годы предусматривает выделение нашему государству 700 млн евро от партнеров на закупку оборудования. Об этом говорилось на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию, которое проходило в Вильнюсе, Литовская Республика, под руководством Литвы и Исландии. В мероприятии приняли участие 40 чиновников из 15 стран», — сказано в сообщении.

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Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля заявил, что за последний квартал прошлого года была осуществлена ​​закупка материально-технических средств на сумму 16.1 млн евро. Бюджет 2025 года запланирован на уровне 130 млн евро. По состоянию на февраль Центральное агентство по управлению проектами (СРМА, Республика Литва) уже аккумулировало 51 млн евро.

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Он добавил, что участников Коалиции заинтересовал опыт Минобороны, ВСУ и других составляющих Сил безопасности и обороны Украины, приобретенный за три года широкомасштабной войны. По инициативе Литвы и Украины будут созданы рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику содержания и обслуживания инженерных заграждений, инновации в противоминной деятельности, среди которых использование БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.

Кроме того, Берегуля передал странам-лидерам Коалиции утвержденную руководством Минобороны Украины «Дорожную карту Коалиции возможностей по разминированию до 2035 года».

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