Украина получила $190 млн от Всемирного банка и правительства Японии — Finance.ua

Украина получила $190 млн от Всемирного банка и правительства Японии Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Украина получила $190 млн от Всемирного банка и правительства Японии

Украина получила 190 млн долларов в рамках совместного с Всемирным банком проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды в Украине (DRIVE)».

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Проект предусматривает помощь Украине в повышении устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановлении мостов.

Заем предоставляется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в рамках Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine). Фонд поддерживается правительством Японии.

На что пойдут эти деньги

Проект DRIVE предусматривает:

сохранение национальной сети дорог (проектирование, выполнение и надзор за строительными работами, направленными на поддержание в надлежащем состоянии отдельных участков национальных дорог, в том числе капитального ремонта и капитального ремонта мостов),

реформу национальных автомобильных дорог и автомобильного транспорта, периодический уход за сетью дорог государственного значения,

а также техническую помощь и управление проектами в сфере поддержки национальной дорожной сети и транспортном секторе.

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«Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за последовательную поддержку Украины в условиях войны. Полученные средства позволят поддержать стабильность государственного бюджета и обеспечить функционирование критической транспортной инфраструктуры. Проект DRIVE будет способствовать повышению устойчивости дорожной сети, что является важным элементом экономического восстановления и безопасного сообщения в регионах, которые пострадали от боевых действий», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко".

Соглашение с Японией

Напомним, в июне Украина и Япония заключили соглашение о предоставлении 3 млрд долларов из замороженных активов рф.

Соглашение было заключено по инициативе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Со стороны Японии соглашение подписало агентство по международному сотрудничеству (JICA).

По словам Шмыгаля, 3 млрд долларов правительство направит на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.

«В общей сложности в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов. Продолжаем работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины», — добавил премьер.

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