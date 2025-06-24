Украина получила $190 млн от Всемирного банка и правительства Японии — Finance.ua

Украина получила $190 млн от Всемирного банка и правительства Японии
Украина получила 190 млн долларов в рамках совместного с Всемирным банком проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды в Украине (DRIVE)».
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Проект предусматривает помощь Украине в повышении устойчивости национальной дорожной сети, модернизации инфраструктуры, восстановлении мостов.
Заем предоставляется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в рамках Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine). Фонд поддерживается правительством Японии.
На что пойдут эти деньги
Проект DRIVE предусматривает:
- сохранение национальной сети дорог (проектирование, выполнение и надзор за строительными работами, направленными на поддержание в надлежащем состоянии отдельных участков национальных дорог, в том числе капитального ремонта и капитального ремонта мостов),
- реформу национальных автомобильных дорог и автомобильного транспорта, периодический уход за сетью дорог государственного значения,
- а также техническую помощь и управление проектами в сфере поддержки национальной дорожной сети и транспортном секторе.
«Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за последовательную поддержку Украины в условиях войны. Полученные средства позволят поддержать стабильность государственного бюджета и обеспечить функционирование критической транспортной инфраструктуры. Проект DRIVE будет способствовать повышению устойчивости дорожной сети, что является важным элементом экономического восстановления и безопасного сообщения в регионах, которые пострадали от боевых действий», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко".
Соглашение с Японией
Напомним, в июне Украина и Япония заключили соглашение о предоставлении 3 млрд долларов из замороженных активов рф.
Соглашение было заключено по инициативе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Со стороны Японии соглашение подписало агентство по международному сотрудничеству (JICA).
По словам Шмыгаля, 3 млрд долларов правительство направит на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.
«В общей сложности в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов. Продолжаем работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины», — добавил премьер.
Поделиться новостью