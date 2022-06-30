Украина получила $1,3 млрд гранта от США — Finance.ua

Украина получила $1,3 млрд гранта от США Сегодня 10:11 — Казна и Политика

Украина получила $1,3 млрд гранта от США

Украина получила $1,3 млрд грантовой помощи от США в рамках пакета финансирования бюджета в $7,5 млрд.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Twitter.

«Только что получили грант $1,3 млрд в рамках пакета финансирования госбюджета $7,5 млрд. Спасибо за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого осуществлен перевод», — написал Шмыгаль.

Отметим, 8 июня Украина получила первый миллиард долларов из этого пакета помощи.

Читайте также Финляндия предоставит Украине дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь и развитие

При этом глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр считает, что запланированной Вашингтоном помощи в $7,5 млрд Киеву не хватит.

Дело в том, что Украина вынуждена тратить ежемесячно до $5-6 млрд, чтобы «справиться с войной».

«Мы знаем, что этих денег ($7,5 млрд) не хватит, мы знаем, что дальше нужна еще большая прямая бюджетная поддержка», — подчеркнула руководитель USAID.

В апреле Всемирный банк прогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 45,1% по сравнению с предыдущим годом. Война и вызванное ею перемещение людей способны существенно сказаться на показателях бедности в Украине. Доля населения страны, живущего за чертой бедности (для стран с соответствующими доходами этот порог составляет 5,5 доллара в день), грозит резко возрасти — с 1,8 до 19,8 процента, предупредил Всемирный банк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.