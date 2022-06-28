Финляндия предоставит Украине дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь и развитие — Finance.ua

Финляндия предоставит Украине дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь и развитие
Финляндия выделяет дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь Украине и сотрудничество в сфере развития.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии.
Долгосрочные проекты развития подразумевают сотрудничество в сфере образования, верховенства права, энергетики и климатической устойчивости.
До этого с 24 февраля Финляндия уже выделила для поддержки Украины около 20 млн евро.
Как напоминают, кроме такой помощи на двустороннем уровне, Финляндия оказывает Украине помощь вместе с другими членами Евросоюза — через механизм гражданской защиты ЕС, а также приобщается к помощи оружием — на уровне ЕС через Фонд по поддержке мира и на двусторонней основе.
Около 28 тысяч украинцев обратились в Финляндии за временной защитой.
В начале июня в Минобороны Финляндии анонсировали новую помощь военного назначения для Украины, не раскрывая детали из соображений безопасности.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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