Украина подала заявку на вступление в ОЭСР — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина подала заявку на вступление в ОЭСР — Шмыгаль

Казна и Политика
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Премьер-министр Денис Шмыгаль от имени Украины передал заявку на поступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.
Об этом Шмигаль сообщил в своем Telegram-канале.
«Заявку нашего государства на вступление в Организацию передал генеральному секретарю Матиасу Корману. Надеемся, что Совет ОЭСР рассмотрит этот документ, чтобы мы могли присоединиться как можно быстрее», — отметил премьер.
По его словам, это произошло во время дискуссии о практическом внедрении Плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.
«Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине — сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение. Украина разделяет все цели и ценности Организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного восстановления и развития Украины», — добавил Шмыгаль.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Приватні Інвестиції
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