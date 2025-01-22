Украина планирует ввести 900 МВт новой генерации в 2025 году — Finance.ua

Украина планирует ввести 900 МВт новой генерации в 2025 году Сегодня 04:27 — Энергетика

Украина планирует ввести 900 МВт новой генерации в 2025 году

В 2025 году Украина планирует ввести в эксплуатацию 900 МВт новых мощностей распределенной генерации, преимущественно газовой. Это продолжит активное развитие этой сферы, начатое в 2024 году, когда было введено 835 МВт.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Успехи во внедрении новых мощностей стали возможны благодаря правительственным инициативам. В частности, были упрощены строительные процедуры, разработаны финансовые программы, например льготное кредитование для ОСМД, общин и предприятий. Это позволило быстро запускать новые проекты, в частности когенерационные установки, производящие электроэнергию для собственных нужд или коммерческой реализации.

«Хочется отметить, что по имеющейся в настоящее время информации, в течение 2025 года будет установлено еще дополнительно 900 МВт установленной мощности новой генерации — это весомо, поскольку в большинстве это именно распределенная генерация, которая покрывает потребности в электрической генерации на местах. На протяжении текущего отопительного сезона также мы видим, что будет реализация дополнительной газовой генерации, которая, в частности, поможет нам покрывать потребление уже в течение этого отопительного сезона», — рассказал Колесник.

Правительство работает над комплексной стратегией развития энергосистемы. В сотрудничестве с общинами и военными администрациями были разработаны так называемые паспорта энергонезависимости регионов, учитывающие дефицит мощностей и потребность в модернизации сетей. Это позволяет эффективно распределять ресурсы и внедрять новые проекты там, где это наиболее необходимо.

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Кроме того, в 2025 году предполагается завершение многих проектов, начатых в 2024 году. Значительное внимание будет уделяться физической защите объектов генерации, чтобы минимизировать риски атак.

«В течение 2025 года есть значительное количество технических условий, полученных субъектами рынка — это проекты, которые на разных стадиях. Где-то еще едет оборудование, где-то они уже на последней стадии ввода в эксплуатацию. На сегодняшний день мы имеем рекомендации по укреплениям и фортификациям, то есть применение физической защиты таких объектов для уменьшения риска атаки», — заметил Колесник.

По его словам, Укрэнерго и другие участники рынка активно вовлекают частные компании в генерацию, создавая экономическую заинтересованность в развитии распределенных мощностей. Эти объекты не только снижают нагрузку на объединенную энергосистему, но и становятся важным резервом в случае дефицита электроэнергии.

УНН По материалам:

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