Минэнерго отрицает информацию о подготовке к повышению тарифов на свет в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэнерго отрицает информацию о подготовке к повышению тарифов на свет в Украине

Энергетика
36
Минэнерго отрицает информацию о подготовке к повышению тарифов на свет в Украине
Минэнерго отрицает информацию о подготовке к повышению тарифов на свет в Украине
Министерство энергетики Украины опровергло информацию о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом говорится в заявлении Минэнерго в четверг, 9 января.
На данный момент решений или проектов решений о повышении тарифов на свет не существует. В Минэнерго заявили, что указанный вопрос даже не стоит на повестке дня.
«Распространение ложных заявлений о тарифах — это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине», — заявили в министерстве.
В декабре Нацкомиссия по регулированию тарифов (НКРЭКУ) почти на треть увеличила стоимость передачи электроэнергии на 2025 год — до 686,23 грн/МВт за 1 час. Однако этот рост увеличит конечную стоимость электроэнергии не более чем на 3%. Такой шаг станет ощутимым для промышленных гигантов: металлургов и химзаводов, рассказывали эксперты.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.