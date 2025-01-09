Минэнерго отрицает информацию о подготовке к повышению тарифов на свет в Украине — Finance.ua

Минэнерго отрицает информацию о подготовке к повышению тарифов на свет в Украине
Министерство энергетики Украины опровергло информацию о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом говорится в заявлении Минэнерго в четверг, 9 января.
На данный момент решений или проектов решений о повышении тарифов на свет не существует. В Минэнерго заявили, что указанный вопрос даже не стоит на повестке дня.
«Распространение ложных заявлений о тарифах — это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине», — заявили в министерстве.
В декабре Нацкомиссия по регулированию тарифов (НКРЭКУ) почти на треть увеличила стоимость передачи электроэнергии на 2025 год — до 686,23 грн/МВт за 1 час. Однако этот рост увеличит конечную стоимость электроэнергии не более чем на 3%. Такой шаг станет ощутимым для промышленных гигантов: металлургов и химзаводов, рассказывали эксперты.
Поделиться новостью