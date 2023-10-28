Украина опустилась на 89 место в рейтинге верховенства права — Finance.ua
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Украина опустилась на 89 место в рейтинге верховенства права

Казна и Политика
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Украина опустилась на 89 место в рейтинге верховенства права
Украина опустилась на 89 место в рейтинге верховенства права
Украина заняла 89 место среди 142 стран в рейтинге верховенства права за 2023 год, который составляет Всемирный проект правосудия (WJP).
Об этом сообщает WJP.
В новом отчете Украина заняла 89 место из 142. Это на 13 позиций ниже, чем в предыдущем году. Тогда эксперты отдали Украине 76 место в рейтинге верховенства права.
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По региональным показателям Украина занимает 9-е место из 15 стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Украина опустилась на 89 место в рейтинге верховенства права
С таким же показателем, как и Украина, в списке еще 10 стран — Перу, Вьетнам, Доминиканская Республика, Гамбия, Белиз, Алжир, Бразилия, Индия, Таиланд и Суринам.
Общий показатель верховенства права в Украине за 2015 — 2023 годы.
Украина опустилась на 89 место в рейтинге верховенства права
В первую пятерку вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия. рф в этом рейтинге заняла 113-е место, а Беларусь — 104-е место.
По данным отчета, право в Украине и мире продолжает эродировать. Это шестой год подряд, когда индекс указывает на глобальное понижение уровня верховенства права. В частности, в текущем году право снизилось в 59% исследованных стран, включая Украину.
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WJP — это независимая многопрофильная организация, работающая над созданием знаний, повышением осведомленности и стимулированием действий по продвижению верховенства права во всем мире.
Эффективное верховенство права уменьшает коррупцию, борется с бедностью и болезнями, а также защищает людей от большой и малой несправедливости. Это основа для сообществ справедливости, возможностей и мира, лежащего в основе развития, подотчетного правительства и уважения основных прав.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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