Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны — Finance.ua
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Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны

Казна и Политика
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Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны
Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, направленный на улучшение эффективности расследования и привлечения к ответственности за коррупционные деяния.
Соответствующий документ находится на рассмотрении профильного комитета.
Проект закона предлагает отменить сроки давности (привлечения к ответственности) за коррупционные преступления, совершенные во время полномасштабной войны с рф; отменить сроки досудебного расследования до момента уведомления о подозрении.
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В пояснительной записке к проекту закона указывается, что Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС при эффективной борьбе с коррупцией, а для этого, подчеркивают нардепы, нужны комплексные законодательные изменения.
«Одним из фундаментальных вопросов для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные уголовные правонарушения есть определение достаточных сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — отмечают авторы документа.
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Указывается, что законопроект также отвечает запросам общества.
«Продление сроков давности по коррупционным правонарушениям является важным инструментом для обеспечения общественного запроса на справедливость, а также соблюдения международных стандартов и требований. Учитывая это, а также особую нетерпимость к коррупции во время полномасштабной войны с рф, законопроект предлагает установить, что тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, совершенные во время действия военного положения, не имеют сроков давности. Это должно стать важным сигналом для общества и проявлением политической воли обеспечить неотвратимость наказания за коррупцию», — говорится в пояснительной записке.
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Таким образом предполагается, что если не при этой власти, то при следующей расследование коррупционных деяний отдельных лиц продолжится.

Бревно в собственном глазу: что происходит с коррупцией в ЕС и США

По материалам:
Espreso.tv
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