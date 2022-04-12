Украина национализирует 10 российских кораблей — Finance.ua

Следователи ГБР при содействии Морской охраны Госпогранслужбы помешали выведению восьми российских грузовых судов и двух танкеров, находившихся в акватории порта в Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях россии в акватории Черного моря и Дуная.
Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны «прописки». Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам, эта сумма занижена не менее чем в 5 раз.
Сотрудники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.