Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси — Finance.ua

Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси

Восемь стран, среди которых и Украина, присоединились к последнему пакету санкций Европейского союза против беларуси.

Об этом сообщает Европейский совет.

«Совет добавил 38 физических и 3 юридических лица в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что речь идет о пакете санкций ЕС против беларуси, который был введен 3 августа этого года.

Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к этому решению Совета.

«Они будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — добавили в Евросовете.

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Ранее издание Politico писало, что санкции Европейского союза против беларуси будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей. По словам дипломатов ЕС, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.

Уже 3 августа Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против беларуси в связи с незаконным вторжением россии в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии.

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Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении россии и беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через беларусь.

Эти меры распространяют запрет на экспорт в беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому прогрессу беларуси.

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