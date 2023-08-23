Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси — Finance.ua

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Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси

Казна и Политика
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Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси
Украина и 7 стран присоединились к санкциям ЕС против беларуси
Восемь стран, среди которых и Украина, присоединились к последнему пакету санкций Европейского союза против беларуси.
Об этом сообщает Европейский совет.
«Совет добавил 38 физических и 3 юридических лица в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что речь идет о пакете санкций ЕС против беларуси, который был введен 3 августа этого года.
Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к этому решению Совета.
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«Они будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — добавили в Евросовете.
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Ранее издание Politico писало, что санкции Европейского союза против беларуси будут касаться товаров двойного назначения и авиазапчастей. По словам дипломатов ЕС, новый пакет санкций включает 38 физических и трех юридических лиц.
Уже 3 августа Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против беларуси в связи с незаконным вторжением россии в Украину и в ответ на причастность Минска к агрессии.
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Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении россии и беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через беларусь.
Эти меры распространяют запрет на экспорт в беларусь ряда особо чувствительных товаров и технологий, способствующих военно-техническому прогрессу беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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