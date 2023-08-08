Великобритания расширила санкции против рф и рб — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания расширила санкции против рф и рб

Мир
111
Великобритания расширила санкции против рф и рб
Великобритания расширила санкции против рф и рб
Великобритания распространила ограничительные меры на шесть белорусских предприятий, а также десять физлиц и девять компаний, связанных с россией.
Обновленный список опубликован Министерством иностранных дел и международного развития страны.
В частности, санкции коснулись белорусского холдинга «БелОМО», ОАО «Гомельский радиозавод», «Пеленг», «Оршанского авиаремонтного завода», «2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения», а также компании «Кидма тек».
Читайте также
Относительно них предусматривается замораживание активов и другие мероприятия.
Среди попавших под британские ограничительные меры также фигурируют несколько граждан Ирана, гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.
В перечне подсанкционных юрлиц, связанных с рф, теперь числятся иранская Paravar Pars Company, ряд структур Корпуса стражей исламской революции, а также компании из россии, ОАЭ, Турции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.