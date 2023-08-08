Великобритания расширила санкции против рф и рб — Finance.ua

Великобритания расширила санкции против рф и рб Сегодня 17:30 — Мир

Великобритания расширила санкции против рф и рб

Великобритания распространила ограничительные меры на шесть белорусских предприятий, а также десять физлиц и девять компаний, связанных с россией.

Обновленный список опубликован Министерством иностранных дел и международного развития страны.

В частности, санкции коснулись белорусского холдинга «БелОМО», ОАО «Гомельский радиозавод», «Пеленг», «Оршанского авиаремонтного завода», «2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения», а также компании «Кидма тек».

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Относительно них предусматривается замораживание активов и другие мероприятия.

Среди попавших под британские ограничительные меры также фигурируют несколько граждан Ирана, гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.

В перечне подсанкционных юрлиц, связанных с рф, теперь числятся иранская Paravar Pars Company, ряд структур Корпуса стражей исламской революции, а также компании из россии, ОАЭ, Турции.

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Фінансовий клуб По материалам:

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