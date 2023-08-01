Британия ввела новые санкции против россиян — Finance.ua

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Британия ввела новые санкции против россиян

Мир
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Британия ввела новые санкции против россиян
Британия ввела новые санкции против россиян
Великобритания 31 июля ввела новые санкции против граждан россии. Это связано с делом режима кремля против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
Об этом сообщает МИД Британии.
«Добавлено 6 новых обозначений в рамках режима санкций против россии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения были введены против таких лиц:
  • прокурор Борис Локтионов;
  • прокурор Анна Потычко;
  • судья Виталий Белицкий;
  • судья Екатерина Дорохина;
  • судья Наталия Дударь;
  • судебный эксперт Даниил Михеев.
После внесения их в черный список им будет запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.
В МИД Британии уточнили, что указанные выше россияне причастны к делам против оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина. Таким образом они препятствовали распространению точной информации о войне в Украине.
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Также своими действиями они поддерживали политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрывающую ее территориальную целостность и суверенитет.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не уехал из россии. Весной прошлого года критика путина задержали по делу о «фейках». Позже против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в «государственной измене».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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