Британия ввела новые санкции против россиян — Finance.ua

Британия ввела новые санкции против россиян Сегодня 11:32 — Мир

Британия ввела новые санкции против россиян

Великобритания 31 июля ввела новые санкции против граждан россии. Это связано с делом режима кремля против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Об этом сообщает МИД Британии

«Добавлено 6 новых обозначений в рамках режима санкций против россии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были введены против таких лиц:

прокурор Борис Локтионов;

прокурор Анна Потычко;

судья Виталий Белицкий;

судья Екатерина Дорохина;

судья Наталия Дударь;

судебный эксперт Даниил Михеев.

После внесения их в черный список им будет запрещен въезд в Великобританию, а активы на территории страны в случае обнаружения будут заморожены.

В МИД Британии уточнили, что указанные выше россияне причастны к делам против оппозиционеров Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина. Таким образом они препятствовали распространению точной информации о войне в Украине.

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Также своими действиями они поддерживали политику, направленную на дестабилизацию Украины и подрывающую ее территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не уехал из россии. Весной прошлого года критика путина задержали по делу о «фейках». Позже против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в «государственной измене».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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