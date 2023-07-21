США ввели санкции против российских топ-чиновников и двух приспешников Пригожина — Finance.ua

США ввели санкции против российских топ-чиновников и двух приспешников Пригожина Сегодня 13:34

Государственный департамент США в четверг объявил о введении санкций против ряда российских чиновников в рамках усилий, направленных на то, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне россии.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, которое цитирует «Европейская правда».

В санкционный список вошли россияне, действующие в интересах россии на временно оккупированных территориях Украины и пытающиеся помочь закрепить оккупационный режим.

Речь идет, в частности, об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании «Яндекс», тесно связанном с владимиром путиным, и Павле Мариничеве, гендиректоре ПАО «Алроса» — алмазодобывающей компании, мажоритарным акционером которой является рф.

Также в санкционном списке — заместители министра экономики рф Илья Торосов и Алексей Херсонцев; заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков; заместители министра энергетики Павел Сниккарс и Павел Сорокин; заместитель министра финансов Леонид Горнин; первый заместитель директора Федеральной службы безопасности рф Сергей Королев и губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельно Госдеп США наложил санкции на россиянина Валерия Чекалова и гражданина Северной Кореи Йонг Хёк Рима — они связаны с предводителем «Вагнера» ​​Евгением Пригожиным и помогали с поставками боеприпасов для террористов на территорию Украины.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против ряда компаний военно-промышленного комплекса россии, занимающихся производством боеприпасов и высокотехнологичными разработками для военного сектора.

Економічна Правда По материалам:

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