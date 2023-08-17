США наложили санкции на компании, причастные к торговле оружием между россией и КНДР — Finance.ua
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США наложили санкции на компании, причастные к торговле оружием между россией и КНДР

Фондовый рынок
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США наложили санкции на компании, причастные к торговле оружием между россией и КНДР
США наложили санкции на компании, причастные к торговле оружием между россией и КНДР
Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций против трех компаний из Казахстана, россии и Словакии, которые способствуют торговле оружием между москвой и Пхеньяном.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Санкции введены против компании «Дефенс Иинжиниринг» из Казахстана, «Верус» из россии и «Версор» из Словакии. Все они связаны с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, против которого США ввели ограничения еще в марте.
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Мкртычев, отмечал тогда американский Минфин, вел переговоры с чиновниками КНДР и россии, договариваясь о передаче более двух десятков видов оружия и боеприпасов в россию в обмен на ряд товаров, в том числе сырье и товары, в Северную Корею.
Подсанкционные компании, как утверждается, являются частью сети, по которой Мкртычев планировал осуществить поставки северокорейского оружия в рф.
Северная Корея стремится наладить более тесные связи с кремлем и поддержала москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом «гегемонистскую политику» и «высокомерие» США и Запада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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