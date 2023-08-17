Швейцария ввела новые санкции против рф — Finance.ua

Швейцария ввела новые санкции против рф
Швейцария приняла решение о введении дополнительных санкций против россии.
Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.
«16 августа Федеральный совет принял решение о введении новых санкций против россии. Это объединяет Швейцарию с ЕС, который предпринял последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00 среду, 16 августа», — говорится в заявлении.
Федеральный совет Швейцарии напомнил, что 28 июня в санкционный список уже были добавлены более сотни дополнительных физических и юридических лиц.
Новые санкции включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому усовершенствованию россии, еще 87 компаниям. В частности, речь идет о компаниях из третьих стран, которые поставили такие товары в россию.
Кроме того, список товаров, на экспорт которых распространяется запрет, расширен за счет включения электронных компонентов и прекурсоров химического оружия.
Также запрещена продажа россии прав на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну по разным товарам. Это делается для того, чтобы товары, не разрешенные к поставкам в россию, не производились в россии.
Также запрет на транзит через рф распространился и на авиационное топливо и товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности.
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В финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте государства-члена ЕС, гражданам и организациям россии. Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям запрещена вне зависимости от валюты.
Федеральный совет также принимает возможности, предусмотренные ЕС для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью выведения швейцарских инвестиций из россии.
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