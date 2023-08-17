Швейцария ввела новые санкции против рф — Finance.ua

Швейцария ввела новые санкции против рф Сегодня 17:21 — Мир

Швейцария ввела новые санкции против рф

Швейцария приняла решение о введении дополнительных санкций против россии.

Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

«16 августа Федеральный совет принял решение о введении новых санкций против россии. Это объединяет Швейцарию с ЕС, который предпринял последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00 среду, 16 августа», — говорится в заявлении.

Федеральный совет Швейцарии напомнил, что 28 июня в санкционный список уже были добавлены более сотни дополнительных физических и юридических лиц.

Читайте также Чехия заморозила около 350 млн евро подсанкционных активов рф

Новые санкции включают запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому усовершенствованию россии, еще 87 компаниям. В частности, речь идет о компаниях из третьих стран, которые поставили такие товары в россию.

Кроме того, список товаров, на экспорт которых распространяется запрет, расширен за счет включения электронных компонентов и прекурсоров химического оружия.

Также запрещена продажа россии прав на интеллектуальную собственность и коммерческую тайну по разным товарам. Это делается для того, чтобы товары, не разрешенные к поставкам в россию, не производились в россии.

Также запрет на транзит через рф распространился и на авиационное топливо и товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности.

Читайте также ЕС ввел новые санкции против беларуси

В финансовом секторе расширен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте государства-члена ЕС, гражданам и организациям россии. Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям запрещена вне зависимости от валюты.

Федеральный совет также принимает возможности, предусмотренные ЕС для предоставления исключений в гуманитарной сфере и с целью выведения швейцарских инвестиций из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.