ЕС ввел новые санкции против беларуси — Finance.ua

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ЕС ввел новые санкции против беларуси

Мир
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ЕС ввел новые санкции против беларуси
ЕС ввел новые санкции против беларуси
Совет ЕС в ускоренном режиме утвердил расширение санкций в отношении беларуси за ее помощь россии в агрессивной войне против Украины.
Об этом сообщила Еврокомиссия.
Главная цель новых ограничений — более плотная синхронизация белорусских пакетов санкций с российскими, а также противодействие обходу мер в отношении рф через беларусь.
Теперь на беларусь, как и на россию, распространяются запреты:
  • на ввоз ряда товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны;
  • на поставку огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • на поставку товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.
«Изменения также приводят санкции в отношении беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении россии. Эти ограничительные меры принимаются в ускоренном режиме с учетом срочности, связанной с борьбой против обхода санкций в отношении некоторых высокочувствительных товаров и технологий», — отметили в Еврокомиссии.
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Там добавили, что будут прилагать все усилия для обеспечения соблюдения санкций и борьбы с их обходом. В частности, для этого был введен 11 пакет санкций против россии в июне 2023 года.
«ЕС принял новые меры по предотвращению обхода санкций. ЕС продолжает тесно сотрудничать с третьими странами и будет продолжать предоставлять рекомендации и техническую помощь в сфере действия санкций ЕС», — объяснили еврочиновники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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