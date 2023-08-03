ЕС ввел новые санкции против беларуси — Finance.ua

ЕС ввел новые санкции против беларуси
Совет ЕС в ускоренном режиме утвердил расширение санкций в отношении беларуси за ее помощь россии в агрессивной войне против Украины.
Об этом сообщила Еврокомиссия.
Главная цель новых ограничений — более плотная синхронизация белорусских пакетов санкций с российскими, а также противодействие обходу мер в отношении рф через беларусь.
Теперь на беларусь, как и на россию, распространяются запреты:
- на ввоз ряда товаров и технологий, способствующих военно-техническому развитию страны;
- на поставку огнестрельного оружия и боеприпасов;
- на поставку товаров и технологий, предназначенных для использования в авиационной и космической промышленности.
«Изменения также приводят санкции в отношении беларуси в соответствие с санкционным режимом в отношении россии. Эти ограничительные меры принимаются в ускоренном режиме с учетом срочности, связанной с борьбой против обхода санкций в отношении некоторых высокочувствительных товаров и технологий», — отметили в Еврокомиссии.
Там добавили, что будут прилагать все усилия для обеспечения соблюдения санкций и борьбы с их обходом. В частности, для этого был введен 11 пакет санкций против россии в июне 2023 года.
«ЕС принял новые меры по предотвращению обхода санкций. ЕС продолжает тесно сотрудничать с третьими странами и будет продолжать предоставлять рекомендации и техническую помощь в сфере действия санкций ЕС», — объяснили еврочиновники.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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